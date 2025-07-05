شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة المصرية فى مواجهة التحديات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تواجه مصر، بقلبها النابض وعمقها التاريخي، تحديًا متزايدًا في قطاعها الزراعي الحيوي. فمع تزايد الكثافة السكانية بوتيرة سريعة، ومحدودية الرقعة الزراعية المتاحة، بالإضافة إلى شح الموارد المائية، بات من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لضمان استدامة الأمن الغذائي وحماية الثروة النباتية. إدراكًا لهذه المخاطر المتزايدة، تبنت مصر استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية، تهدف إلى تأمين إنتاج زراعي مستدام يوفر غذاءً آمنًا، كافيًا، وعالي الجودة يلبي احتياجات مواطنيها ويتوافق مع أرقى المعايير الدولية.

هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة، بل هي رؤية شاملة لمستقبل زراعي أكثر أمانًا وازدهارًا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

تحديات زراعية كبرى في مصر

كثافة سكانية مرتفعة: طلب متزايد على الغذاء.

محدودية الأراضي الزراعية: ضغط على الموارد المتاحة.

نقص الموارد المائية: تحدٍ أساسي للاستدامة الزراعية.

أهداف الاستراتيجية المصرية

ضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

حماية الثروة النباتية من المخاطر.

توفير غذاء آمن، كافٍ، وعالي الجودة للمواطنين.

محاور الاستراتيجية (خطوات مصر لتحقيق الأهداف)

التوعية وبناء القدرات:

نشر الوعي عبر ورش العمل والمؤتمرات.

تدريب وتأهيل العاملين في الصحة النباتية.

مكافحة الآفات والأمراض:

إجراءات وقائية ودورية ضد الآفات الخطيرة (مثل الجراد الصحراوي، دودة الحشد الخريفية، سوسة النخيل).

تأسيس مناطق زراعية خالية من الآفات (PFAZs)

لضمان محاصيل نظيفة.

نجاح مصر في التصدي لـ دودة الحشد الخريفية كان مثالًا عالميًا.

تعزيز جودة الصادرات الزراعية:

تطبيق نظام تكويد المزارع: يربط المنتج بالمزرعة، ويعزز الثقة في الأسواق العالمية.

يشمل حاليًا أكثر من 11 محصولًا تصديريًا مثل الموالح، العنب، الفراولة، المانجو، البصل، الفول السوداني).

الانضمام لمنظمة "اليوبوف" (UPOV): لدعم الأصناف النباتية الحديثة والمقاومة.

الحوكمة والابتكار البحثي:

تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية.

إقرار قانون الزراعة العضوية 2020.

رصد متطور للآفات (مصائد ذكية، فحوصات حقلية).

دور حيوي للمعاهد البحثية (مثل معهد بحوث وقاية النباتات ومعهد أمراض النبات).

التكيف مع التغيرات المناخية:

تطبيق مفاهيم الزراعة الذكية والزراعة الخضراء.

الاعتماد على الممارسات الزراعية الجيدة.

تطلعات ومستقبل الصحة النباتية في مصر

تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة الآفات.

تحديث التشريعات الزراعية.

إنتاج شتلات خالية من الآفات والفيروسات.

التوسع في المكافحة الحيوية والفرمونات.

تطوير نظم الإرشاد الزراعي الرقمي.

دعم البحث التطبيقي لتطوير أنظمة التنبؤ بالمخاطر النباتية.