شكرا لقرائتكم خبر عن الشعيرية سريعة التحضير.. هل هى صديق أم عدو لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

في عالمنا سريع الإيقاع، أصبحت الشعيرية سريعة التحضير رفيقًا دائمًا للكثيرين، فهي وجبة سهلة وسريعة الإعداد وتناسب أذواقًا مختلفة، لا سيما بين الشباب والأطفال، لكن، هل تساءلت يومًا عن تأثير هذه الوجبة المتكررة على صحتك على المدى الطويل؟ يقدم لك هذا الإنفوجرافيك مقارنة واضحة بين الشعيرية سريعة التحضير التقليدية بما تحمله من مخاطر، والبدائل الصحية التي يمكنك اختيارها لتبقى بصحة وعافية.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل من معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية:

الشعيرية سريعة التحضير الصحية:

سريعة التحضير لكنها تحتوي على ألياف أكثر تساعد على الشعور بالشبع.

أقل ضررًا للقلب والكلى بفضل انخفاض الصوديوم والدهون المشبعة.

مناسبة للأنظمة الغذائية المتوازنة حيث يضاف إليها خضروات أو مصدر بروتين.

خيار جيد للأطفال حيث أنها خالية من المواد الحافظة والمنكهات الصناعية.

الشعيرية سريعة التحضير التقليدية (المشكلات):

تحتوي على مادة أحادي جلوتامات الصوديوم (MSG) ولها أضرار صحية (مثل تأثيرها على الجهاز الهضمي والعصبي، وزيادة خطر الزهايمر، والحساسية، والصداع، وضعف المناعة).

فقيرة بالألياف والمعادن والبروتين.

سعراتها العالية تؤدي إلى زيادة الوزن.

تحتوي على الصوديوم بما يزيد عن حاجة الجسم، مما يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.