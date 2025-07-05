شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 يوليو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 5 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 35: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:33
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م.
وقت صلاة الفجر 4:08
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م.
وقت صلاة الفجر 4:11
وقت صلاة الظهر 12:47
موعد صلاة العصر 4:18 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:12 م.
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:04
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