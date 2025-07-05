شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة الجبر لطلاب الثانوية العامة 2025.. أقوى 28 سؤالًا وإجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة، الأحد المقبل 6 يوليو 2025، امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، وذلك سابع أيام امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الرياضيات البحتة، يمكن الاستعانة بها أثناء مراجعة المادة والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي والحصول على درجات التفوق والنجاح.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات الإجابة عن الأسئلة الاختيارية كالتالى:

- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلي شيت وأسئلة مقالية.

- البابل شيت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل " أ -ب-ج-د" لمدارس العربى و"m-b-c-d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.

- قبل البدء فى الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل "اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج.

- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التى تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.

- فى حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ووفقًا لجدول الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، يتبقى امتحان يوم الأحد 6 يوليو 2025 في الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضيات، وامتحان الخميس 10 يوليو 2025 في الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضيات، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.