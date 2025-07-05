شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: زيادة تغطية الصرف الصحي فى الريف لـ 60% عام 2025 بـ 121 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تم وجارٍ تنفيذ 1814 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) بتكلفة حوالي 121 مليار جنيه.



وأوضح المركز إنه منها حوالي 923 مشروعًا للصرف الصحي، مما ساهم في زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف من 12% عام 2014 إلى 60% عام 2025.



