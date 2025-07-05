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الحكومة: زيادة تغطية الصرف الصحي فى الريف لـ 60% عام 2025 بـ 121 مليار جنيه

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الحكومة: زيادة تغطية الصرف الصحي فى الريف لـ 60% عام 2025 بـ 121 مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الجمعة، 04 يوليو 2025 11:12 م

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تم وجارٍ تنفيذ 1814 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) بتكلفة حوالي 121 مليار جنيه.


وأوضح المركز إنه منها حوالي 923 مشروعًا للصرف الصحي، مما ساهم في زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف من 12% عام 2014 إلى 60% عام 2025.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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