شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة تستقبل التماسات البكالوريوس والدراسات العليا على نتيجة الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة عن فتح باب التقدُّم للالتماسات لمرحلة الدراسات العليا بشأن نتيجة دور مايو للعام الجامعي 2024/2025، وذلك اعتباراً من غدا الأحد 6 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025

وأوضحت الكلية أنه على الطلاب الراغبين في تقديم الالتماسات التوجّه إلى إدارة الدراسات العليا خلال الفترة المحددة.

فيما تواصل كلية الآثار بجامعة القاهرة فتح باب التقدُّم للالتماسات لمرحلة البكالوريوس بشأن نتيجة دور مايو للعام الجامعي 2024/2025، وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 يوليو 2025.

وأوضحت الكلية أنه على الطلاب الراغبين في تقديم الالتماسات التوجّه إلى شئون الطلاب خلال الفترة المحددة.