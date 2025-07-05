شكرا لقرائتكم خبر عن استشارة الطبيب.. نصائح هيئة الدواء لاستخدام المكملات الغذائية بأمان والان مع تفاصيل الخبر

قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة لضمان الاستخدام الأمثل للمكملات الغذائية، وتابعت: مع تنوع تنوع المكملات الغذائية المتاحة يجب مراعاة التالى خاصة استخدام الأغذية التكميلية للرياضيين والفئات التى يحددها الطبيب أو خبير التغذية:​

1. استهلاك الوجبات الصحية الملائمة للاحتياج اليومى من الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية يغنى عن الحاجة لاستهلاك الأغذية التكميلية للرياضيين.​

2. تساعد قراءة البطاقة الغذائية للمنتج على الاستخدام بالشكل الصحيح وبالكمية المناسبة.​

3. يفضّل استشارة الطبيب أو أخصائى التغذية قبل الاستهلاك، وبالذات فى حالات المرض، أو عند أخذ بعض الأدوية، أو فى الحمل والرضاعة، كما يجب مراجعة الطبيب عند وجود أى أعراض جانبية.​