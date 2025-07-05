شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يرسم عددا من الأباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

في حدث روحي مهيب، تُقام الآن صلوات قداس رسامة آباء كهنة جدد بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور كنسي وروحي مميز.

ويُبث القداس مباشرة ليتيح لجميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والعالم متابعة هذه المناسبة المباركة.

أهمية الرسامة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وتُعد رسامة الكهنة من أهم الطقوس الدينية في الكنيسة القبطية، حيث يتم خلالها اختيار رجال مكرسين لخدمة الشعب المسيحي، حاملين رسالة الإيمان والتعليم الروحي.

ويأتي هذا القداس في إطار تجديد العطاء الكنسي وتعزيز الخدمة الرعوية التي تشكل ركيزة أساسية في حياة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تمتد جذورها في التاريخ منذ تأسيسها على يد القديس مار مرقس الرسول في القرن الأول الميلادى.

دور قداسة البابا تواضروس الثاني في السيامة



قداسة البابا تواضروس الثاني، الذي تم تجليسه في نوفمبر 2012 كبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118، يشرف شخصياً على هذه الرسامة، معبراً عن حرصه على دعم الرهبنة والتعليم اللاهوتي وخدمة المجتمع التي تميز الكنيسة القبطية.

ويُعرف البابا تواضروس بدوره الفعال في تعزيز الروح الكنسية وتجديد الكنيسة بروح الإنجيل، مع الحفاظ على التراث القبطي الأصيل.

تفاصيل القداس والبث المباشر



ويُقام القداس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التي تُعد من أبرز الكنائس القبطية في مصر، حيث يجتمع فيها الشعب القبطي للاحتفال بالمناسبات الدينية الكبرى.

ويُتاح الآن البث المباشر للقداس عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للكنيسة، مما يتيح للمسيحيين في جميع أنحاء العالم المشاركة في هذه اللحظة الروحية الهامة.

أهمية المشاركة في القداس

وتُعتبر المشاركة في قداس الرسامة فرصة لتعميق الإيمان وتعزيز الوحدة بين أبناء الكنيسة، كما أنها مناسبة لتجديد العهد مع الله وخدمة المجتمع المسيحي.

ويُشجع قداسة البابا تواضروس الثاني الجميع على متابعة القداس والمشاركة بالدعاء للآباء الجدد الذين سيبدأون مسيرتهم الكهنوتية في خدمة الكنيسة.

وهذا الحدث يعكس قوة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والعالم، ويؤكد على استمرارها في تقديم خدمة روحية متميزة بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني