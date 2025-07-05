شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تحميل ملفات امتحان الدور الثانى للطلبة المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى إطار بدء امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى (2024 /2025) لطلاب أبناؤنا فى الخارج ،تم إتاحة تحميل ورفع ملفات الامتحانات علي منصة أبناؤنا في الخارج ، وفقا لجدول الامتحانات الرسمى المعتمد الخاص بالامتحانات‎، على أن يتم تحميل نسخ إلكترونية (PDF) لملفات الامتحانات من خلال الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الدور الثاني للطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي حيث بدأت الامتحانات اليوم 5 يوليو الجارى وتستمر حتى 13 من نفس الشهر .



وحددت الفئات المسموح لها التقدم لآداء امتحانات الدور الثاني 2024 / 2025 :

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر.

- الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر.

المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المتقدمين من مصر:

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولارا.

- التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني 2024 / 2025 من خلال المنصة الإلكترونية.

- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط.



أما بالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج الممتحنين من الدور الأول ، فلا يوجد تقديم إلكتروني مرة أخرى لهم ، ولا يتم دفع أي رسوم ولا يتم إرسال أي مستندات.

ويتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية مع كتابة رقم جلوس الدور الأول



* امتحانات تحديد المستوى ( للطلاب المصريين فقط ) :

- بدأت من يوم السبت 5 يوليو 2025 من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الإلكترونية.

- يجب أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب للعام الحالي 2024 /2025 وأن تكون غير معادلة للشهادات المصرية.



واعلنت الوزارة المستندات المطلوبة فى هذه الحالة :

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان تحديد المستوى إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار

- التقديم الالكتروني لامتحان تحديد المستوى 2024 / 2025 من خلال المنصة الإلكترونية.

- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل الشهادة الدولية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والخارجية بالدولة الموجود بها الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط.

