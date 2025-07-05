شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تحميل ملفات امتحان الدور الثانى للطلبة المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ــ محمود طه حسينالسبت، 05 يوليو 2025 10:27 ص
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى إطار بدء امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى (2024 /2025) لطلاب أبناؤنا فى الخارج ،تم إتاحة تحميل ورفع ملفات الامتحانات علي منصة أبناؤنا في الخارج ، وفقا لجدول الامتحانات الرسمى المعتمد الخاص بالامتحانات، على أن يتم تحميل نسخ إلكترونية (PDF) لملفات الامتحانات من خلال الرابط
https://sabroad.emis.gov.eg/Exams
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الدور الثاني للطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي حيث بدأت الامتحانات اليوم 5 يوليو الجارى وتستمر حتى 13 من نفس الشهر .
وحددت الفئات المسموح لها التقدم لآداء امتحانات الدور الثاني 2024 / 2025 :
- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر.
- الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر.
المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المتقدمين من مصر:
- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولارا.
- التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني 2024 / 2025 من خلال المنصة الإلكترونية.
- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط.
أما بالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج الممتحنين من الدور الأول ، فلا يوجد تقديم إلكتروني مرة أخرى لهم ، ولا يتم دفع أي رسوم ولا يتم إرسال أي مستندات.
ويتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية مع كتابة رقم جلوس الدور الأول
* امتحانات تحديد المستوى ( للطلاب المصريين فقط ) :
- بدأت من يوم السبت 5 يوليو 2025 من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الإلكترونية.
- يجب أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب للعام الحالي 2024 /2025 وأن تكون غير معادلة للشهادات المصرية.
واعلنت الوزارة المستندات المطلوبة فى هذه الحالة :
- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان تحديد المستوى إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار
- التقديم الالكتروني لامتحان تحديد المستوى 2024 / 2025 من خلال المنصة الإلكترونية.
- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل الشهادة الدولية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والخارجية بالدولة الموجود بها الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط.
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