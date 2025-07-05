شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تصرف 1.9 مليون جنيه تعويضات ورعاية اجتماعية لعمالة غير منتظمة خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل صرف تعويضات ومعاشات لـ827 عاملا من العمالة غير المنتظمة خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير الحماية الاجتماعية والدعم المادي للفئات الأكثر احتياجا، بإجمالى مبالغ حوالى مليون و900 ألف جنيه.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الوزارة، أن هذه التعويضات شملت مساعدات مالية عاجلة، ومنح زواج ووفاة، وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، ضمن خطة الدولة لحماية الفئات غير المؤمن عليها.

وأكدت الوزارة أن جهود حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة مستمرة، حيث تم تسجيل نحو مليون و200 ألف عامل حتى الآن على قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارات المختصة تواصل تحديث بيانات العمال وتسهيل استفادتهم من البرامج المقدمة، سواء من حيث الدعم النقدي أو الرعاية الصحية والتدريبية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير سبل العيش الكريم لهم.