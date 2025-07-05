شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 5-7-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبةالسبت، 05 يوليو 2025 12:00 م
توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، اليوم السبت 5-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
الطماطم 7 جنيها
البصل 11 جنيها .
البطاطس 11 جنيها
الجزر 15 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 18 جنيها
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات .
الكوسة بـ 12.5 جنيه.
الباذنجان العروس 10 جنيهات .
الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.
الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
الليمون بـ 40 جنيها .
الموز البلدي بـ 45 جنيها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز