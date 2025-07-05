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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 5-7-2025 بمنافذ وزارة التموين

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 5-7-2025 بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

السبت، 05 يوليو 2025 12:00 م

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، اليوم السبت 5-7-2025  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية 

الطماطم 7 جنيها   

البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎البطاطس 11 جنيها

الجزر 15 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 18 جنيها

الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات .

الكوسة بـ 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.

الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

الليمون بـ 40 جنيها .

الموز البلدي بـ 45 جنيها.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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