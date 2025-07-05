شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ تبدأ فى استقبال المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

فتحت لجان تلقى أوراق الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، أبوابها فى التاسعة صباحا، وذلك فى اليوم الأول من فتح باب الترشح لعضوية المجلس الذى يستمر حتى يوم الخميس المقبل.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان المنوطة باستقبال طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الشيوخ تبدأ فى تلقى الاوراق المطلوبة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير فى استقبال الطلبات يبدأ اعتبارًا من الخامسة وحتى الثانية ظهرًا.

وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5- شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 22 محكمة على مستوى الجمهورية لتلقى أوراق الترشيح للانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي، وهى:

1-محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

2-محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية

3-محكمة بورسعيد الابتدائية

4-محكمة الإسماعيلية الابتدائية

5-محكمة السويس الابتدائية

6-محكمة شمال بنها الابتدائية

7-محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

8-محكمة جنوب المنصورة الابتدائية

9-محكمة دمياط الابتدائية

10-محكمة كفر الشيخ الابتدائية

11-محكمة غرب طنطا الابتدائية

12-محكمة شبين الكوم الابتدائية

13-محكمة شمال دمنهور الابتدائية

14-محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

15-محكمة الفيوم الابتدائية

16-محكمة بنى سويف الابتدائية

17-محكمة المنيا الابتدائية

18-محكمة شمال أسيوط الابتدائية

19-محکمة سوهاج الابتدائية

20-محكمة قنا الابتدائية

21-محكمة الأقصر الابتدائية.

22-محكمة أسوان الابتدائية

كما تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية التالية تلقى طلبات الترشح في نظام القوائم على النحو التالي:

1-دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية

2-دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ،محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

3-دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

4-دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

الجدير بالذكر كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد صدق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.