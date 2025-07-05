شكرا لقرائتكم خبر عن كلية طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة بوركينا فاسو دعمًا لبرنامج التعليم الطبي بالفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت كلية طب قصر العينى، وفدًا من سفارة بوركينا فاسو لدى جمهورية مصر العربية، وذلك دعمًا لبرنامج "Kasr Al Ainy French – KAF" الذي يُعنى بتقديم التعليم الطبي باللغة الفرنسية، والمقرر إطلاقه مع بداية العام الأكاديمي 2025/2026. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الكلية مع وفود الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بهدف توطيد العلاقات الأكاديمية والثقافية، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال التعليم الطبي، خاصة في ظل ما تحظى به كلية طب قصر العيني من مكانة مرموقة على المستوى الدولي، وما حققته من تقدم ملموس في تصنيفات التعليم الطبي عالميًا، ودورها التاريخي في دعم المعرفة الطبية في إفريقيا.

جرت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ومتابعة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

ضم وفد سفارة بوركينا فاسو كلًا من بابوغوني والي، المستشار الثاني، أرنست جاداما تانكوانو، السكرتير الثاني، أولو كانسي، المترجم بالسفارة. وكان في استقبالهم وكلاء الكلية: الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد ومديرة البرنامج الفرنسي بالكلية، الدكتور محمود الفقي، أستاذ جراحة الاطفال، ومدير مكتب العلاقات الدولية في الكلية. خلال اللقاء، جرى استعراض تاريخ كلية طب قصر العيني العريق، ودورها المؤثر في تطوير التعليم الطبي إقليميًا ودوليًا.

كما ثمن الجانبان أهمية تعزيز العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وتكثيف الجهود المشتركة للنهوض بمستوى التعليم الطبي، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمعات الإفريقية.

وقدمت الدكتورة نادين علاء شريف عرضًا تفصيليًا حول استراتيجية برنامج "Kasr Al Ainy French – KAF"، مشيرة إلى أهدافه في تقديم تعليم طبي عالي الجودة باللغة الفرنسية، وآليات القبول به، ومراحل تنفيذه.

كما سلطت الضوء على دعم الكلية للبرنامج من خلال إعداد مناهج مترجمة بعناية، وتوفير نخبة من الأساتذة المتخصصين والمتقنين للغة الفرنسية، وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة تعكس عراقة قصر العيني وتاريخه المميز. وأشارت في حديثها إلى دور الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وجهوده الرامية للنهوض بالجانب الأكاديمي في الكلية، ودوره في استيفاء البرنامج لجميع الشروط والمواصفات العالمية.

شهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلي، حيث أعرب وفد سفارة بوركينا فاسو عن تقديره العميق لدور جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني في دعم التعليم الطبي في إفريقيا، مؤكدين على أهمية هذا النوع من البرامج النوعية في تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصحي بالقارة.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام كلية طب قصر العيني بمواصلة دورها الرائد كمركز أكاديمي إقليمي ودولي يسهم في دعم التعليم الطبي متعدد اللغات، وتوسيع قاعدة التعاون مع الشركاء الأفارقة نحو مستقبل طبي أفضل.