شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى على القاهرة فى الظل 36 درجة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما ترتفع قيم الرطوبة النسبية لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم من 2-3 درجات، والعظمى المتوقعة اليوم في الظل على القاهرة الكبرى 36 درجة .

كما تنشط الرياح اليوم على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.