شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى أسئلة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم.. حلها واختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة (النظام القديم)، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى 2024-2025، الذي يعقد الأحد المقبل 6 يوليو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الجيولوجيا، يمكن الاستعانة بها أثناء مراجعة المادة والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي والحصول على درجات التفوق والنجاح.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.



جانب من أسئلة مادة الجيولوجيا



أسئلة مادة الجيولوجيا



جانب من أسئلة الجيولوجيا