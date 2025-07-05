شكرا لقرائتكم خبر عن قائد فرقة بوب فيلان يهتف ضد إسرائيل في حفل جديد باليونان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قالت الإذاعة العبرية، إن قائد فرقة بوب فيلان، باسكال روبنسون فوستر، هتف ضد إسرائيل خلال حفل جديد للفرقة بالعاصمة اليونانية أثينا.



من جانبها قالت صفحة "أوقفوا معادة السامية" على منصات التواصل الاجتماعي، إن "اليوم، قام باسكال روبنسون فوستر، بتأدية التحية النازية على خشبة المسرح في أثينا باليونان، بينما كان العلم الفلسطيني معلقًا خلفه على المسرح".



وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، فتح تحقيق في هتافات معادية لإسرائيل أدلت بها فرقتا الراب، "بوب فيلان" و"نيكاب"، على خشبة المسرح السبت الماضي خلال أدائهما في مهرجان جلاستونبري جنوب غربي إنجلترا.



كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرات مُنحت لعضوين في الفرقة التي كان من المفترض أن تقيم جولة في الولايات المتحدة، إضافة إلى تصريحات منددة من سياسيين ومسؤولين بريطانيين.