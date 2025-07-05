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وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ

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  • وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ 1/10
  • وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ 2/10
  • وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ 3/10
  • وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ 4/10
  • وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ 5/10
  • وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ 6/10
  • وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ 7/10
  • وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ 8/10
  • وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ 9/10
  • وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ 10/10

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 05 يوليو 2025 11:06 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن المستشفيات التى تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن أماكن الفحص الطبى للمتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ تعمل على مدار أيام الأسبوع من 8 صباحا وحتى 8 مساء.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات تقديم الكشف الطبى إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم السيد حراز رئيس المحكمة الابتدائية، بمقرها بمجمع محاكم المنصورة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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