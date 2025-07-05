شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن المستشفيات التى تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن أماكن الفحص الطبى للمتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ تعمل على مدار أيام الأسبوع من 8 صباحا وحتى 8 مساء.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات تقديم الكشف الطبى إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم السيد حراز رئيس المحكمة الابتدائية، بمقرها بمجمع محاكم المنصورة.



























