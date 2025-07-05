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تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

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تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد صبحى

السبت، 05 يوليو 2025 10:18 ص

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/7/12 حتى يوم الخميس الموافق 2025/7/24.

وحدد القرار الوزارى الخاص بقواعد تنسيق الجامعات 2025، الرسوم المقررة مقابل أداء اختبارات القدرات وهى 800 جنيه فقط، ويتم توزيعها على الكلية التى تستقبل اختبارات القدرات وعلى المجلس الأعلى للجامعات:-

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

1. ﻿﻿﻿كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة).

2. ﻿﻿﻿كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها- بني سويف - طنطا- دمنهور).

3. ﻿﻿﻿كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. ﻿﻿﻿كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. ﻿﻿﻿كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. ﻿﻿﻿كليات علوم .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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