شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/7/12 حتى يوم الخميس الموافق 2025/7/24.

وحدد القرار الوزارى الخاص بقواعد تنسيق الجامعات 2025، الرسوم المقررة مقابل أداء اختبارات القدرات وهى 800 جنيه فقط، ويتم توزيعها على الكلية التى تستقبل اختبارات القدرات وعلى المجلس الأعلى للجامعات:-

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

1. ﻿﻿﻿كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة).

2. ﻿﻿﻿كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها- بني سويف - طنطا- دمنهور).

3. ﻿﻿﻿كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. ﻿﻿﻿كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. ﻿﻿﻿كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. ﻿﻿﻿كليات علوم الرياضة.