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غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

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غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ هند مختار

السبت، 05 يوليو 2025 11:37 ص

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي؛ متوجها إلى البرازيل؛ للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة "بريكس".

تجدر الإشارة إلى أن القمة الـ17 لتجمع "بريكس" ستعقد يومي 6 و7 يوليو الجاري تحت شعار " تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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