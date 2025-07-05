شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة باختبار واحد والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة غد الأحد 6 يوليو الجارى، امتحان مادة الرياضيات البحتة، ولأول مرة منذ سنوات يتم تقييم طلاب الثانوية العامة فى الرياضيات البحتة بامتحان واحد فقط، حيث كان الطلاب يؤدون امتحان فرعين فى الرياضيات البحتة أحدهم فى الجبر والهندسة الفراغية وأخر فى التفاضل والتكامل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لامتحان مادة الرياضيات البحتة، يتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وكان امتحان الثانوية العامة فى مادة الرياضيات البحتة فى السابق يشمل 40 سؤالا 20 فى الجبر والهندسة الفراغية و20 فى التفاضل والتكامل، حيث تم تخفيف الضغط على الطلاب بعد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى شهر أغسطس 2024 بدمج المقررات الدراسية وتقليص عدد المواد الامتحانية من 7 إلى 5 مواد فى كل شعبة.