شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بمنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية كميات كبيرة من اللحوم ، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 320 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 210 جنيها بجانب توفير السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الأساسية.

على جانب أخر وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة معدلات ضخ السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الأساسية.