شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الـ15% من ماكينات الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات يوليو 2025، بزيادة الـ 15% اليوم، السبت، من ماكينات الصراف الآلى مع تسهيل عملية الصرف وحصول أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش على مستحقاتهم المالية بسهولة.

كانت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية قد أعلنت عن الموافقة على منح معاشات استثنائية وذلك طبقا لتوجيهات السيد الرئيس السيسى، لكل من أسرة البطل خالد محمد شوقي سائق شاحنة البنزين الذي توفي متأثرا بإصابته بحروق بالغة جراء الحريق الذي اندلع في سيارة نقل مواد بترولية، وذلك بقيمة 1500 جنيه شهريا، كما قررت اللجنة الموافقة على منح معاشات استثنائية لأسر ضحايا حادث المنوفية الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة شهريا، كذلك منح معاشات استثنائية لمصابي حادث طريق أشمون والبالغ عددهم 3 حالات، وذلك وفقا لنسبة العجز المقررة بالتقرير الطبي.