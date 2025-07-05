شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تحدد عنوان خطبة الجمعة القادمة "لله درك يا ابن عباس" لمواجهة الفكر الضال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ١٥ من محرم ١٤٤٧ هـ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٥م، بعنوان: "لله درك يا ابن عباس"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بخطورة الفكر الضال وكيفية التصدي العلمي له، وبيان حكمة الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) في التعامل مع الخوارج بما أقامه الله فيه من علم غزير وحكمة بليغة، فأوجد بذلك سبيلاً في انتشال الأمة من هوة الشقاق والخلاف، وبيان سبل مواجهة الفكر المتشدد بالعلم الراسخ والفهم العميق والحوار الهادئ مع من اتبع الحوار سبيلاً.



وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الماضية بعنوان: "بدايةٌ جديدةٌ وأملٌ جديد"، وقد أشارت الوزارة إلى أن الهدف المنشود من هذه الخطبة والمراد توصيله للجمهور هو: توعية الجمهور بأهمية تجديد الأمل مع استقبال العام الهجري الجديد، علمًا بأن الخطبة الثانية تتناول تحذيرًا بالغًا من أضرار الإدمان، وأملًا في بداية جديدة مشرقة بالقوة والعافية.