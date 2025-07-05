شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية المعادي تنظم حفلا للأب المثالي بحضور 76 أب من الإيبارشية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إيبارشية المعادى والبساتين ودار السلام، تحت رعاية الأنبا دانيال مطران الإيبارشية، حفلًا لتكريم الأب المثالي، في إطار احتفالاتها بالدور الرائد للأب في بناء الأسرة والمجتمع، وشهد الحفل، الذي أقيم في بيت المطرانية بمدينة هليوبوليس الجديدة، حضورًا مميزًا ضم 76 أبًا من أبناء الإيبارشية، في جوٍّ يسوده المشاعر الأبوية والروحانيات العميقة.

القداس الإلهى: بركة وانطلاق

بدأ الحفل بالقداس الإلهي الذي ترأسه نيافة الأنبا دانيال، حيث رفع الصلوات من أجل عائلات الإيبارشية، مؤكدًا في عظته على دور الأب كحصنٍ روحي وأخلاقي لأسرته، ومشيرًا إلى أن التكريم ليس مجرد حدثٍ عابر، بل رسالة تُذكّر المجتمع بأهمية الأبوة المسؤولة.

تكريم الأب المثالى: نموذج يُحتذى به

بعد القداس، تم تكريم أحد أبناء الإيبارشية الذي فاز بلقب "الأب المثالي" لهذا العام، تقديرًا لجهوده في تربية أبنائه على القيم المسيحية والإنسانية، وإسهاماته البارزة في خدمة الكنيسة والمجتمع. وأشاد نيافة المطران بالفائز، معتبرًا إياه "نموذجًا يُلهِم الآباء الآخرين"، ودعا الجميع إلى الاقتداء به في التوازن بين مسؤوليات العمل والمنزل والخدمة الكنسية.

زيارة دير السيدة العذراء: ختامٌ روحى

اختُتمت الفعاليات بزيارة روحية إلى دير السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول بطريق الإسماعيلية، حيث شارك الحضور في وقتٍ للصلاة والتأمل، مما أضفى على اليوم بُعدًا روحانيًا عميقًا. وأعرب الآباء عن سعادتهم بهذه المبادرة، معتبرين أنها "فرصة لتجديد النشاط الروحي والتواصل بين العائلات".

رسالة الاحتفال: الأبوة رسالة مقدسة

يأتي هذا الحفل في إطار سلسلة فعاليات تُعزز دور الأسرة في الإيبارشية، حيث تُركّز إيبارشية المعادي على تعزيز القيم الأسرية وبناء جيلٍ واعٍ من خلال دور الأب كقدوة. وقد لاقت الفعالية تفاعلًا كبيرًا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بدور الأب في المجتمع الكنسي والمجتمع الأوسع.

وبهذه المناسبة، أكد نيافة الأنبا دانيال أن الإيبارشية ستواصل تبنّي مبادرات تُكرّم الأسر المتماسكة، وتشجع على التربية القائمة على المحبة والمسؤولية، مؤكدًا أن "الأبوة الناجحة هي أساس المجتمع القوى".

وأُسست الإيبارشية بموجب قرار البابا شنودة الثالث، بعد فصلها عن إيبارشية القاهرة، ويرأسها حاليًا نيافة الأنبا دانيال، الذي تم تنصيبه مطرانًا في 14 يونيو 2020 خلفًا للأنبا باخوميوس، وتُعد من الإيبارشيات النشطة في الخدمة الاجتماعية والروحية، وتهتم بشكل خاص بالشباب والأسرة