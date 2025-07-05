شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تتوسع فى الوحدات المرورية بالمراكز التجارية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الداخلية التوسع في منافذ تقديم الخدمات المميزة بالمراكز التجارية وخدمة الشباك الواحد بوحدات المرور وزيادة منافذ الفحص الفني الإلكتروني والمراكز المطورة لتعليم قيادة السيارات واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة وإدارة حركة الطرق، وذلك في إطار سعيها المتواصل نحو تطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.