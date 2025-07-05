شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية فى احتفال اليوم الوطني المصري في چنيڤ والان مع تفاصيل الخبر

شارك الأنبا لوقا، أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، في احتفال اليوم الوطني المصري الذي نظمته البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بچنيڤ.

وكان في استقبال نيافته في مقر البعثة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة بچنيڤ، وحرمه.

وشارك في الاحتفال عدد من الشخصيات العامة، وأعضاء من الجالية المصرية المقيمة في سويسرا.