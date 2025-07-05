ندوة حول ترشيد استهلاك الكهرباء بالمركز الثقافى الأرثوذكسى بالكنيسة

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ينظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالتعاون مع لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية، ندوة تثقيفية بعنوان «أساليب ترشيد استهلاك الكهرباء»، في السادسة من مساء يوم السبت 5 يوليو 2025، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالعباسية.

رعاية علمية ودينية رفيعة المستوى

تأتي الندوة تحت رعاية كل من:

أ.د/ محمد شامة، الأمين العام لبيت العائلة المصرية.

نيافة الحبر الأنبا أرميا، الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية.

فضيلة أ.د/ محمد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية.

ويشرف على الندوة:

أ.د/ عبد المسيح سمعان، مقرر لجنة التعليم.

أ.د/ محمد الشربيني، مقرر مساعد لجنة التعليم.

دعوة مفتوحة للجمهور للمشاركة

وتهدف الندوة إلى نشر الوعي بأساليب ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري. وسيتم من خلالها تقديم نصائح عملية ومعلومات علمية مبسطة، تساعد الأسر المصرية والمؤسسات في تقليل الفواتير، والحفاظ على موارد الطاقة.

أهمية الموضوع في ظل الظروف الحالية

وتأتي هذه الندوة في توقيت بالغ الأهمية، إذ تشهد مصر - كسائر دول العالم - تزايدًا في استهلاك الطاقة، ما يستدعي تبني سياسات ترشيدية فعالة. وتسعى الجهات المنظمة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتحفيز المواطنين على اتخاذ خطوات إيجابية في حياتهم اليومية للحفاظ على الكهرباء.

مكان وتفاصيل الندوة

وتقام الندوة يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025 الساعة السادسة مساء فى قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.