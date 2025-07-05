شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وتفاصيل مراجعة الدرجات وتجميعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موقف وموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025، موضحة أنه جار حاليا عملية الانتهاء من المراجعة على مستوى جميع الكنترولات فى المحافظات، ثم تليها عملية التجميع المركزى للدرجات والمراجعة النهائية تمهيدا لاعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحة أنه كموعد مبدئى ستكون نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جاهزة خلال من أسبوع حتى 10 أيام تقريبا.

وأوضحت الوزارة أن نحو 780 ألف طالب وطالبة من مختلف التخصصات بالتعليم الفني (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي) خاضوا الامتحانات هذا العام، وتوزعت مواد الامتحانات بين 338 مادة عملية ومعملية، و1145 مادة تحريرية.