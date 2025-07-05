شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.."حياة كريمة" ووزارة التضامن تقدمان الدعم لأهالى ضحايا كفر السنابسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتدخل السريع في قرية كفر السنابسة - محافظة المنوفية، وفي إطار حرص مؤسسة “حياة كريمة” على القيام بدورها المجتمعي والإنساني، بدأت المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، في التحرك الفوري داخل قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتي فقدت 18 من فتياتها في حادث أليم، لتقديم كافة أوجه المساندة للأهالي.

وتنفيذًا لهذا التوجيه، قامت مؤسسة “حياة كريمة بإجراء حصر شامل للأسر الاولى بالرعاية، من خلال التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم، بما يُمكّن من التدخل العاجل وتقديم الدعم المناسب.

كما تعمل المؤسسة على تنفيذ خطة متكاملة لتقييم الوضع القائم داخل القرية، تشمل حالة المرافق والمنشآت الخدمية، وعلى رأسها الوحدة الصحية، مركز الشباب، وشبكات المياه والصرف الصحي، وذلك بهدف الوقوف على أبرز التحديات وتقديم تدخلات تنموية وإنسانية فعّالة.

تم بدء العمل الميداني داخل القرية، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لضمان استجابة سريعة وشاملة. وتؤكد مؤسسة “حياة كريمة” أن هذا الظرف الإنساني سيكون دافعًا لتسريع جهود التنمية داخل القرية، بما يضمن بيئة آمنة وكريمة لأهلها، ويجسّد المعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي والعدالة الإنسانية.