شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين فى الموسم الرابع من المسابقة العالمية للوافدين والأجانب بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، عن أسماء الفائزين في الموسم الرابع من المسابقة العالمية للوافدين والأجانب "مواهب وقدرات" 2024، المنعقدة برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، والتي جاءت هذا العام تحت شعار: «ابتكار وريادة».

وقد جاءت المسابقة امتدادًا لجهود الأزهر الشريف في دعم وتنمية مهارات الطلاب الوافدين والأجانب في مختلف مراحل التعليم: (ما قبل الجامعي – جامعي – دراسات عليا)، حيث تنافس المشاركون في 16 محورًا متنوعًا، أظهرت مستوى متميزًا من الإبداع والتميز والابتكار.

وشهدت لجان التحكيم هذا العام مشاركات مبهرة في مجالات: القرآن الكريم، الإنشاد، الثقافة الإسلامية، الخطابة، الشعر، اللغات، الفنون بأنواعها، البحث العلمي، والإبداع الرقمي، وتم اختيار الفائزين في كل محور، بعد تقييمات دقيقة من متخصصين في كل مجال.

وأكدت الدكتور نهلة الصعيدي أن هذه المسابقة تُجسد رؤية الأزهر الشريف في احتضان المواهب، وصقل الطاقات الإبداعية، وبناء شخصية الطالب الوافد المتكاملة علميًا وثقافيًا وفكريًا، بعيدًا عن كل فكر متطرف أو هدام، وأن دعم الموهوبين سيظل أولوية كبرى في استراتيجية المركز.

كما أوضحت أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب يعمل وفق خطة متكاملة لرعاية المتميزين والموهوبين من الطلاب الوافدين، من خلال توفير بيئة تعليمية وثقافية ملهمة، وفتح آفاق الابتكار والإبداع أمامهم، مشيرةً إلى أن المسابقة هي إحدى ثمار هذه الرؤية التي تهدف إلى بناء أجيال مبدعة وقادرة على التفاعل الحضاري الإيجابي داخل مجتمعاتها.

وفيما يلي قوائم الفائزين في كل محور من محاور المسابقة الـ16:

الفائزين في مسابقات مواهب وقدرات 2025

1- مسابقة نصف القرآن

م

1 عائشة عبد الرؤوف حَبَّال سوريا

2 ريانة أحمد محمود الصومال

3 اوكتا فياني نورالأولياء إندونيسيا

4 رحمة الله ساميجولين عظمت روسيا

5 حميراء مسعود بنجلاديش

6 مليحة عالشة هاراهاف أندونيسيا

7 محمد أحمد عبدالله نيجيريا

8 إكرام أريكي حبيب الله هاشم نيجيريا

9 معاذ أحمد عبد الله نيجيريا

10 الحسن عبد القادر داتي نيجيريا



2- مسابقة ثلاثة أرباع القرآن

م

1 محمد شريف حسن بنجلاديش

2 محمد عثمان محمد مأمون بنجلاديش

3 محمد الأمين محمد نيجيريا

4 محمد زعيم محي الدين إندونيسيا

5 سعيد العناف الصالح النيجر

6 سالم نور عباس نيجيريا



3- مسابقة الأصوات الحسنة

م

1 محمد جهاد ديوان بنجلاديش

2 محمد هاريادي الحارث اندونيسيا

3 فارس أزهر عز الدين اندونيسيا

4 محمد نواز شريف بنجلاديش

5 النساء دارلي الفانيا اندونيسيا

فوزية فردوس اندونيسيا

عفيفة رحمة ديني اندونيسيا

6 أزورشاه شهر الدين اندونيسيا

7 نواز ذو القرنين بنجلاديش

8 سيد عبد الجواد علي الهند

9 أم سليمة سيد جزر القمر

10 طيبة عبد الغفار عبد الله نيجيريا



4- مسابقة الثقافة الإسلامية

م

1 خليل محمود حافظ أوغندا

2 محمد ثاني نوح نيجيريا

3 مصطفى سيمور نصيروف أذريبجان

4 محمد زيد بن علي جزر القمر

5 قاسم سينو بوركينا فاسو

6 عبد الرشيد عبد النور عبد االله الصومال

7 عمران فردوس بنجلاديش

8 عبد الله أحمد عبد الله نيجيريا

9 محمود الحسن عريف بنجلاديش

10 عبد الرحيم عبد الله أدم الصومال



5- مسابقة فنون الكتابة

م

1 براءة اسماعيل صالح شريف السودان

2 أيه حسن عبدالهادي جودة فلسطين

3 محمد نعمان أحمد بنجلاديش

4 فاتحة بنت بحاري ماليزيا

5 محمد ساميجولين عظمت روسيا

6 محمد احتشام الحق بنجلاديش

7 محمد عمار شفيق الهند

8 محمد زبير حسن بنجلاديش

9 محمد زيد الهند

10 ابراهيم جمال سالم حسن فلسطين



6- مسابقة ربع القرآن

1 أيوني حرزا فطري إندونيسيا

2 اسماء محمد ابراهيم الصومال

3 أسد الله الغالب بنجلاديش

4 رميصاء سليمان عمران نيجيريا

5 أمنة خان أولوغبيك قيزي أوزبكستان

6 محمد زبير عبد الحي بنجلاديش

7 عثمان موسى يوسف تشاد

8 ليسا مغفرة اندونيسيا

9 سمر أويس حسن الصومال

10 عبد الفتاح بلي أدن كينيا



7- مسابقة القرآن كاملا

1 ام دى فهيم الإسلام بنجلادش

2 محمد فخر الرازى اندونسيا

3 عبد الله محمد الشيخ نيجيريا

4 عبد الرحمن سامبو مارتلا نيجيريا

5 اسرول هاراهاب اندونسيا

6 كوندا بوبكار بوركينا فاسو

7 موسى ادم السودان

8 ام دى ناصر الدين بنجلادش

9 ثانى لول نيجيريا

10 عبد الرحمن عبد الرحيم طاجيكستان



8- مسابقة الفنون الرقمية

1 أحمد جمال سالم حسن فلسطين

2 محمد أزهر هدار أندونيسيا

3 اسماعيل سنوسي نيجيريا

4 محبوبة بيرلينج أفغانستان



9- مسابقة الشعر

1 شعيب شعيب امام نيجيريا

2 سنا عبد السلام عصفورة سوريا

3 سليمان عثمان حسين تشاد

4 رضوان الله توفيق أويس نيجيريا

5 سعيدة عبد العزيز نيجيريا

6 تاسع ربيل به نيجيريا

7 عيد الله أبوبكر امام نيجيريا

8 عائشة أبيكي حبيب الله نيجيريا

9 محمد الكيا مرادتا عارفين اندونيسيا

10 روفيدا سليمان نيجيريا

10- مسابقة الرسم

1 فيرليا حافظة ريفين علي إندونيسيا

2 عائشة دهاء إبراهيم المالديف

3 تشاء الحسنة عدنان إندونيسيا

4 عارف هداية أرنتو إندونيسيا

5 امدى سعيد كوثر بنجلاديش

6 مأب عبد الرحيم إبراهيم السودان

7 نيديا رزقي براتيوي اندونيسيا

8 خديجة السيد أوكرانيا

9 مروج حسن أحمد النقر السودان



11- مسابقة الخطابة

1 أنس سليمان حسين الهادي ليبيا

2 خالد بن محمد المقدميني تونس

3 وحيو هداية الله اندونيسيا

4 مرضية الهام قيزي عبد الله أوزبكستان

5 محمد فخري أندونيسيا

6 اقبال فلاح الدين اندونيسيا

7 نصر الدين طاهر نصر الدين تشاد

8 فضل الله دلاور أميري أفغانستان

9 أم دي ياسين بنجلاديش

10 خديجة موسى يوسف تشاد



12- مسابقة الخط العربي

1 لقمان حكيم ابن سوبارمين اندونيسيا

2 سلمان حافظ بن اتشينج اندونيسيا

3 محمد رضا سلام اندونيسيا

4 دمنهوري اندونيسيا

5 مناهل بي بي باكستان

6 بوتري سوتشي الزهراء اندونيسيا

7 اندري فرمانا اندونيسيا

8 أزري الحفيظ إسوبانج اندونيسيا

9 راسل أبو صفوان اندونيسيا

10 نيلوفر قربانوفا طاجيكستان



13- مسابقة التمثيل

1 زينب اديشوا حسين نيجيريا

ايمان أجوكي حبيب الله نيجيريا

زينب باري الحاج غينيا كوناكري

صفية سليمان نيجيريا

2 حغصة يوسف على نيجيريا

حسينة أيوب نيجيريا

3 نسيبة يوسف برايس أمريكا

مريم أبو بكر نيجيريا

فاطمة جاورا مالي

أجرتو بارا بوركينا فاسو

4 ميمونة طاهر محمد الصومال

منى عبد الله الصومال

منى ليبان بريطانيا

نعيمة يوسف عبدي الصومال

5 اسيا الحارث محمد أمريكا

نائلة الهام نائس فرنسا

أسماء علي محمود الصومال

14- مسابقة التحدث عن العلوم الإسلامية باللغة الإنجليزية

1 مثاني أدم الحاج السودان

2 عبيد الله سادات أفغانستان

3 عثمان موسى يوسف تشاد

4 محي الدين عبد القادر بنجلاديش

5 ليزا عزيزة اندونيسيا

6 بشرى أولاليكن قدر نيجيريا

7 يسار أولاميدي اديجولا نيجيريا

8 بركة أونيلولا لاميدي نيجيريا

9 صديقة نور شيخ نيجيريا



15- مسابقة البحث العلمي

1 مصطفى الشيخ علي أصغر الهند

2 مطهر حسين الهند

3 معصوم بالله غلزار بنجلاديش

4 شبير أحمد حميدي افغانستان

16- مسابقة الأشغال الفنية



1 عدالة خان مفضل قيزي أوزبكستان

2 مريم موسى يوسف تشاد

3 صالحة أحمد أوزبكستان

4 منصورة عبد الله حامد تشاد

5 عائشة كور جنوب السودان

6 زينب عبد الله أدم نيجيريا

7 فاطمة خان أمير أوزبكستان

8 حفصة عبد الله أدم نيجيريا

9 لينا يوسف الصومال

10 زهراء درامي جامبيا