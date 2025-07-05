شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تفاصيل إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان بـ5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان بـ5 محافظات خلال حملات تفتيش.

وقال حسام عبد الغفار، أن هناك توجيها مستمرا من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان فيما يتعلق بالخدمة المقدمة للمواطنين بالمنشآت الطبية الخاصة، ومراكز علاج الإدمان هى واحدة من الخدمات الطبية التى يتم تقديمها.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هناك حملات دورية من خلال الإدارة العامة لفحص المخدرات والمجلس القومى للصحة النفسية وإدارة العلاج الحر، مشيرا إلى أن أبرز المخالفات التى تم رصدها إدارة مكان بدون ترخيص، ومخالفات تعلق بوجود عمالة غير مؤهلة بدون وجود أطباء وعاملين غير حاصلين على التراخيص.

ولفت حسام عبد الغفار إلى ضبط مستحضرات وأدوية غير مسجلة فى هيئة الدواء أو غير مصرح بتداولها أو أدوية مجهولة المصدر، موجها نصية للمواطنين بالتأكد من حصول أى مكان يقدم خدمة علاجية على التراخيص المناسبة من وزارة الصحة.

وأشار حسام عبد الغفار، إلى رقم الخط الساخن للمجلس وهو 01207474740 أو من خلال الرسائل التى ترد عبر تطبيق الواتس آب أو من خلال شكاوى الأهالى.

وأكد حسام عبد الغفار أن المرضى الذين كانوا متواجدين فى هذه المراكز كانت حالتهم الصحية سيئة ولا يوجد علاج حقيقى، ومن يديرون هذه المراكز غير أطباء وغير مؤهلين لإدارة هذه المراكز.