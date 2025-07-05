شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المجلس الخاص الجديد للشئون الإدارية بمجلس الدولة.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة – اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، قرارًا حمل رقم 480 لسنة 2025 بالتشكيل الجديد للمجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة، والذي يُعد أعلى سلطة إدارية داخل المجلس والمسؤول عن رسم السياسات العامة وإدارة شؤون القضاة والهيئات المختلفة التابعة للمجلس.

وقد جاء التشكيل الجديد للمجلس الخاص على النحو التالي:

1. المستشار/ أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.

2. المستشار/ فارس سعد فام حنضل – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

3. المستشار/ مختار علي جبر حسن – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

4. المستشار الدكتور/ صفوت عامر عبدالرحمن الفقي – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.

5. المستشار/ حسين عبدالله أمين حسين قايد – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

6. المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

7. المستشار/ طارق محمد لطيف عبدالعزيز – نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

ويأتي هذا التشكيل في إطار تنظيم العمل داخل مجلس الدولة، وضمان سير العدالة الإدارية بكفاءة، بما يعكس الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في الفصل في المنازعات الإدارية وصياغة الفتاوى والتشريعات، فضلًا عن الحفاظ على استقلال السلطة القضائية الإدارية في مصر.



