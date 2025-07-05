شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس النواب الليبى.. ويؤكد: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.. إقبال متوسط على النظام الفردى فى اليوم الأول لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ.. رد حركة حماس الإيجابى على مقترح واشنطن يضع حكومة نتنياهو فى مأزق

واقرأ أيضا.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس النواب الليبى.. ويؤكد: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.. الرئيس يشدد على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة.. وعقيلة صالح: الدعم المصرى ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار فى ليبيا وصولا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

إقبال متوسط على النظام الفردى فى اليوم الأول لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ

فى انتخابات الشيوخ.. التوافق على "القائمة".. لا يمنع المنافسة فى "الفردى"

بدء التقدم لاختبارات القدرات لطالب الثانوية السبت المقبل.. السيد قنديل: يحق للطالب حجز الاختبار بأكثر من كلية.. والتقدم وسداد الرسوم إلكترونيا

كشف أثرى لمقابر يونانية ورومانية بنقوش هيروغليفية فى أسوان.. الآثار: الكشف يفتح آفاقا جديدة لفهم المجتمع المحلى خلال العصرين البطلمى والرومانى.. يوفر مادة علمية غنية للباحثين فى علم المصريات.. وإخضاع المومياوات لفحوصات بالأشعة المقطعية والتحاليل البيولوجية

رد حركة حماس الإيجابى على مقترح واشنطن يضع حكومة نتنياهو فى مأزق





الاقتصاد ينطلق ويحقق أعلى معدل نمو فصلى فى 3 سنوات