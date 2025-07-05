شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

توفي منذ قليل أحد المصابين بحادث الطريق الإقليمى اليوم بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة اليوم، ليرتفع بذلك عدد المتوفين لـ 10 ضحايا، وإصابة 10 آخرين.

وكان وزير العمل محمد جبران ، وجه اليوم السبت، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، على الطريق الإقليمي، أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات التي تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما وجه الوزير بسرعة دراسة حالات الوفيات والمصابين ، لبحث إمكانية تقديم الدعم لهم في اسرع وقت ممكن في حالة ثبوت تصنيفهم كعمالة غير منتظمة، والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفا لكل مصاب.

وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين ، ودعا للمصابين بسرعة الشفاء.