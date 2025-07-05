شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب قطاع غزة باتجاه كيسوفيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال، اليوم اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب قطاع غزة باتجاه كيسوفيم، ودوت صفارات الإنذار فى المنطقة.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي بوسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مقهى غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، بعد قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال محطة تحلية مياه قرب بنك فلسطين في منطقة الجندي المجهول بحي الرمال غرب مدينة غزة.