شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ، أن مادة الإحصاء للشعبة الأدبية لها ورق مفاهيم أسوة بباقي المواد الأساسية في الثانوية العامة، وإن ورق مفاهيم مادة الإحصاء سيكون موجودا داخل بوكليت الأسئلة وليس منفصلا عن البوكليت.

وأوضحت أن الطالب يستطيع الاستعانة به أثناء الامتحان، كنوع من تحقيق العدالة بين جميع الطلاب باعتبار أن الإحصاء مادة مضافة حديثا للمجموع وبالتالي وضعنا لها مفاهيم كباقي المواد، ولكن داخل البوكليت.

الجدير بالذكر أن مادة الاحصاء للثانوية العامة سوف يؤدى فيها طلاب الشعبة الأدبية يوم الخميس المقبل كمادة مضافة للمجموع مكونة من 35 سؤالا.