شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه 10 رسائل مهمة للحماية من المضاعفات الخطرة للموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت وزارة الصحة والسكان من مضاعفات التعرض للموجة الحارة التى تشهدها البلاد، وقالت: يجب أن يحرص الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على عدم التعرض أو الخروج عند ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، قد يعرض البعض لمضاعفات خطرة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من مضاعفات ارتفاع الحرارة تتضمن:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

2- الحرص على شرب كميات كافية من المياه ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، وتزيد الكمية مع التعرق أو المجهود البدني.

3- ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون لأنها تساعد على امتصاص العرق وتقليل حرارة الجسم.

4- تجنب الخروج من المنزل في أوقات الذروة وإذا لزم الأمر، ارتداء قبعة أو استخدام شمسية للحماية من الشمس.

5- عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة حتى لفترات قصيرة، لأن الحرارة ترتفع بسرعة بداخل السيارة.

6- تناول وجبات خفيفة ومتوازنة والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية التي تزيد من الإحساس بالخمول والحر.

7- الاستحمام بالماء الفاتر أكثر من مرة يوميًا لتقليل حرارة الجسم.

8- الحذر من التغير المفاجئ في درجات الحرارة مثل الانتقال من الجو الحار إلى المكيف مباشرة.

9- متابعة الحالات الصحية المزمنة بانتظام مثل مرضى القلب والسكر والضغط.

10- اللجوء لأقرب مستشفى في حال ظهور أعراض ضربة الشمس مثل: صداع شديد، غثيان، دوخة، فقدان وعي، سخونة شديدة دون عرق.