شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى للجامعات يصدر دليل لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2025 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة " فنون – عمارة " – علوم الرياضة - التربية الموسيقية – التربية الفنية).

يأتى ذلك في إطار استعداد الطلاب لأداء اختبارات القدرات والتي ستبدأ اعتبارا من 12 – 24 يوليو الجاري أصدر المجلس الأعلى للجامعات دليل للطلاب للتعرف علي كافة القواعد والشروط وتفاصيل أداء الاختبارات بدأ من كيفية التقديم وحتي الانتهاء من الاختبار والاستعلام عن النتيجة علي موقع التنسيق الالكتروني.

لتحميل الدليل يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي، أو من خلال QR:

https://bit.ly/4leatVS