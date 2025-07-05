شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يشغل تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني، والتي تشمل مدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتعليم والتدريب المزدوج للمهن، اهتمام أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، وذلك عقب ظهور النتيجة الخاصة بهم وإعلان تنسيق القبول بالثانوي العام والفني للعام الدراسي الجديد.

وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الحدود الدنيا للقبول بمدارس الثانوي العام والفني بمحافظة الجيزة للعام الدراسي الجديد.

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، ومدارس الثانوي العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة والثانوي العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة.

وفيما يتعلق بمدارس الثانوى الفنى فقد تم اعتماد الحدود الدنيا للقبول كالتالي:

الحدود الدنيا للقبول بمدارس الثانوى الفني:

- طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 230 درجة.

- إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة.

- أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات 3 سنوات 230 درجة.

- الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 220 درجة والإعداد المهنى 215 درجة.

- طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة.

- طباعة الهرم 3 سنوات 230 درجة.

- الجيزة ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة.

- الميدان ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة والإعداد المهنى 215 درجة.

- نكلا ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 220 درجة.

- وردان ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة.

- المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين 3 سنوات 220 درجة.

- أبو رواش ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة.

- المنوات ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

- الحوامدية ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

- فصول ملحقة على التعليم المزدوج 3 سنوات 210 درجات.

- شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجات.

- البدرشين ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجات.

- ناصر ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة.

- العياط ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

- طهما ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 200 درجة.

- الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين 3 سنوات 210 درجات.

- الصف ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 210 درجات.

- الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة 3 سنوات 200 درجة والإعداد المهنى 195 درجة.

- الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 205 درجة.

- أطفيح ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

- الكداية ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجات والإعداد المهنى 205 درجات.

- القبابات ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجات.

- الباويطى 3 سنوات 185 درجة.

- المناجم ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 175 درجة.

الحدود الدنيا للقبول بالمدارس الصناعية والتجارية والتعليم الزراعى والخدمات والفندقية والتعليم الخاص نظام الثلاث سنوات

- 6 أكتوبر الفنية المتقدمة ( الحى 4 ) 220 درجة.

- البرمبل الثانوية الصناعية المتقدمة المشتركة 210 درجات.

- إمبابة الثانوية التجارية 210 درجات.

- باحثة البادية التجارية 215 درجة.

- الزهراء التجارية بنات 215 درجة.

- الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 215 درجة.

- الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 215 درجة.

- الأهرام التجارية بنين 210 درجات.

- منشأة القناطر التجارية المشتركة 210 درجات.

- مزغونة التجارية المشتركة 200 درجة.

- العياط التجارية المشتركة 200 درجة.

- القطورى التجارية المشتركة 200 درجة.

- الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة 215 درجة.

- أوسيم التجارية المشتركة 210 درجات.

- أطفيح التجارية المشتركة 200 درجة.

- القبابات التجارية المشتركة 200 درجة.

- البرمبل الثانوية التجارية 200 درجة.

- الراية التجارية بنات 215 درجة.

- فاطمة الزهراء التجارية بنين 200 درجة.

- الباويطى التجارية المشتركة 175 درجة.

- خدمات الباويطى التجارية المشتركة 145 درجة.

- الجيزة الفنية المتقدمة 215 درجة.

- الصف الفنية المتقدمة 200 درجة.

- الهرم الفندقية المهنية 230 درجة.

- الهرم الفندقية الرسمية 250 درجة.

- مدارس تعليم خاص تجارى وفندقى 140 درجة.

- الجيزة الثانوية الزراعية 205 درجات.

- الثانوية الزراعية المهنية إعداد مهنى 195 درجة.

- أطفيح الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة.

- طهما الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة.

- أبوغالب الثانوية الزراعية 180 درجة.

- الواحات البحرية الزراعية 185 درجة.

- خدمات أحمد عرابي الصناعية بنات 200 درجة.

- خدمات الجيزة الكهربية بنين 200 درجة.

- خدمات صناعى بباقى المدارس الصناعية 180 درجة.

- خدمات تجارى 170 درجة.

- خدمات التعليم الزراعى بإدارة العمرانية 160 درجة.

- خدمات زراعى بباقى المدارس الزراعية 140 درجة.

- خدمات فندقى أكتوبر 190 درجة.

الحدود الدنيا للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن

- فنى إلكترونيات بنين فقط 225 درجة.

- فنى ميكا ترونيك للسيارات بنين فقط 223 درجة.

- فنى صيانة وتحكم صناعى بنين فقط 220 درجة.

- فنى بناء لوحات كهربائية بنين فقط 220 درجة.

- فنى تبريد وتكييف بنين فقط 215 درجة.

- مساعد فنى إدارى بنين وبنات 225 درجة.

- فنى التجارة الحديثة بنين وبنات 208 درجات.

- فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين فقط 220 درجة.

- فنى صناعات غذائية مشترك 200 درجة.

- فنى تشغيل معادن بنين فقط 205 درجات.

- فنى طاهى بنين وبنات 205 درجات.

- فنى مشرف غرف بنين وبنات 200 درجة.

- فنى مضيف بنين وبنات 200 درجة.

- فنى صيانة ميكانيكية بنين فقط 210 درجات.

- فنى طباعة ورق بنين فقط 190 درجة.

- فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات بنات فقط 200 درجة.

- فنى تشغيل ماكينات بلاستيك بنين فقط 195 درجة.

- فنى إصلاح هياكل سيارات بنين فقط 205 درجات.

- فنى نجارة أثاث بنين فقط 180 درجة.

- فنى دهان سيارات بنين فقط 200 درجة.

- فنى طباعة منسوجات بنين فقط 180 درجة.

- فنى شبكات الحاسب بنين وبنات 225 درجة.

- فنى لحام وتشكيل معادن بنين فقط 205 درجات.

- وجبات سريعة بنين وبنات 200 درجة.

- فنى ملابس جاهزة بنين وبنات 180 درجة.



