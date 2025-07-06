شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل عقارا مخالفا بدار السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أزالت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام جنوب القاهرة، مخالفات بناء تنفيذا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حيث تم إزالة عقار بدون ترخيص بشارع الصديق من شارع حسن الأشقر من نازلة اندريا جزيرة دار السلام .

ونفذت أجهزة الحي الإزالة حتى سطح الأرض تنفيذا لتوجيهات المحافظ عقب جولته بالحي، وذلك تحت إشراف، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقه الجنوبية وحضور هناء بباوي سكرتير حي دار السلام، وجمال حسين رئيس المتابعة بالمنطقة الجنوبية.

وفي السياق أكد محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .



ازالة العقار



ازالة عقار بحي دار السلام



تنفيذ الإزالة حتي سطح الارض