نقابة الأطباء تعلن غدا القوائم الأولية لمرشحى انتخابات التجديد النصفى

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القاهرة - سامية سيد - تعلن النقابة العامة للأطباء، القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى لعام 2025، غدا الإثنين، 7 يوليو الجارى، وذلك بعد غلق باب الترشح رسميا في 30 يونيو 2025، ومن المقرر أن تفتح النقابة باب الطعون على المرشحين من 10 حتى 15 يوليو، على أن يتم إعلان نتيجة الطعون والقوائم النهائية للمرشحين يوم 20 يوليو.

كما حددت لجنة الإشراف على الانتخابات الفترة من 23 إلى 28 يوليو لتلقي طلبات التنازل، على أن تنتهي كافة الإجراءات التحضيرية بإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس 2025، وتجرى الانتخابات رسميا يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، حيث يتنافس المرشحون على عدد من المقاعد في النقابة العامة والنقابات الفرعية.

تنقسم المقاعد المطروحة للتنافس إلى مستويين رئيسيين:أولًا: مجالس النقابات الفرعية:

جميع النقابات الفرعية:

مقعدان لأعضاء مضى على قيدهم أكثر من 15 سنة.

مقعدان لأعضاء أقل من 15 سنة قيدًا.

نقابة القاهرة:

4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد.

4 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد.

نقابة الإسكندرية:

3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد.

3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد.

ثانيًا: مجلس النقابة العامة:

على مستوى الجمهورية:

3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد.

3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد.

على مستوى المناطق الجغرافية الست:

منطقة القاهرة:

عضو واحد أقل من 15 سنة قيد (يشترط أن يكون من أعضاء نقابة أطباء القاهرة).

منطقة وسط الدلتا (المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية):

عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد من أي نقابة فرعية تابعة للمنطقة.

منطقة غرب الدلتا (الإسكندرية – البحيرة – مطروح):

عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد.

منطقة شرق الدلتا (الدقهلية – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر):

عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد.

منطقة شمال الوجه القبلي (الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا):

عضو واحد أقل من 15 سنة قيد.

منطقة جنوب الوجه القبلي (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد):

عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد.