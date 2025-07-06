شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: قواعد اختيار المرشحين مبنية على الشفافية والقدرة على خدمة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن إعلان الهيئة الوطنية تماشى مع ما كان متوقعا بأن يكون لدينا انتخابات لمجلس جديد قبل 19 أغسطس 2025، وكنا أطلقنا قبل إعلان الهيئة الوطنية غرفة عمليات رئيسية بالمركز الرئيسي للحزب استعدادا للانتخابات، وبناء على الخبرات التراكمية لحزب مستقبل وطن منذ عام 2014، فالجاهزية للانتخابات هى جاهزية مستمرة تجعله قادرا على إدارة أى انتخابات بدون أن يشعر أن الأمر جديد عليه، وبالتالى نحن فى حراك دائم بشكل يومي وإعادة تشكيلات دائمة، وكل هدفي كحزب سياسي هو تجهيز كوادر لنخوض بهم الانتخابات، وبالتالى لدينا الجاهزية سواء لإدارة الانتخابات أو كوادر نستطيع أن ندفع بها في الانتخابات.

وأضاف "هلال" خلال الندوة التى نظمها ”الخليج 365”، أن الحزب وضع قواعد أساسية لاختيار المرشحين مبنية على حسن السمعة والسلوك والشفافية والقدرة على خدمة المواطنين بالإضافة إلى تنفيذ رؤية الحزب لأن حزب مستقبل وطن معروف أن رؤيته الأساسية هو مساندة الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية، ولدينا رغبة أكيدة بالدفع بنماذج شبابية ونماذج للمرأة فى الانتخابات المقبلة.