شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتواصل مع جهاز حماية المستهلك؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد الشكاوى من بعض التجار أو مقدمي الخدمات، يتساءل المواطنون في مختلف المحافظات عن أسهل الطرق للتواصل مع جهاز حماية المستهلك وتقديم بلاغ رسمي حال التعرض لأي غش أو ضرر.

وفي هذا السياق، أوضح الجهاز أنه يمكن التواصل عبر عدد من الوسائل الرسمية، أبرزها:

- الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.

- تحميل تطبيق "جهاز حماية المستهلك" على الهواتف المحمولة عبر Google Play أو Apple Store لتقديم الشكاوى بسهولة.

- تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر الرابط: اضغط هنا

- خلال الموقع الرسمي للجهاز:اضغط هنا

- يمكن زيارة المقر الرئيسي للجهاز مباشرة:

96 شارع أحمد عرابي، المهندسين

أو مبنى 115 ب، القرية الذكية

ويشدد الجهاز على أن كل الشكاوى تُستقبل بسرية، وتُدرس بدقة لضمان حقوق المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

