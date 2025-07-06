شكرا لقرائتكم خبر عن مواد انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيحها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث انتهت الكنترولات من تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية للنظامين الحديث والقديم والفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، بالإضافة إلي المواد غير مضافة للمجموع، وجار تصحيح باقي المواد الذي أداه طلاب الثانوية العامة، من بينها الكيمياء والجغرافيا، حيث يسير العمل داخل الكنترولات بدقة وسرية مع تطبيق معايير الجودة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو الماضى وتنتهى الخميس المقبل 10 يوليو الجارى، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تعتمد الوزارة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا.