شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الثانوية العامة ببنى سويف تقبل الحاصلين على الإعدادية بمجموع 232 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تقبل مدارس الثانوى العام المنتشرة فى قرى ومدن محافظة بنى سويف، الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 232 درجة فى المرحلة الأولى.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فى وقت سابق، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بمرحلة الثانوي العام عند 232 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات بالثانوي العام 200 درجة.

وقالت الدكتورة أمل الهوارى انه إجمالي المتقدمين 64 ألف و995 طالباً وطالبة ، حضر منهم 53 ألف و442 طالباً وطالبة ، وبلغ عدد الناجحين 40 ألف و126 طالباً.

أشارت وكيلة الوزارة إلى أن تحديد الحد الأدنى للقبول قد تم بناء على دراسة دقيقة لمستوى المجاميع، ووفقاً للكثافة المتوقعة بكل مدرسة، وحرصاً على تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والطاقة الاستيعابية للمدارس.