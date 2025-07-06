شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الجيزة، منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات البحتة لشعبة علمي رياضيات، الذي يؤديه الطلاب، اليوم الأحد 6 يوليو 2025، وذلك وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة.

وبدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة في التوافد على اللجان، لأداء الامتحان، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة وتنتهي في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا.

ولأول مرة منذ سنوات يتم تقييم طلاب الثانوية العامة فى الرياضيات البحتة بامتحان واحد فقط، حيث كان الطلاب يؤدون امتحان فرعين فى الرياضيات البحتة أحدهم فى الجبر والهندسة الفراغية وأخر فى التفاضل والتكامل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان مادة الرياضيات البحتة، يتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأشارت إلى أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، بحيث تتضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%.



