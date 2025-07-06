شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل أداء امتحان الرياضيات البحتة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت قبل قليل إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، وذلك قبل أداء امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات البحتة لشعبة علمي رياضيات.

واستلمت لجان الامتحانات، صناديق أسئلة امتحان المادة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشر ظهرًا.

وشدد وزارة التربية والتعليم على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

ونبهت على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات (البحتة) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب (النظام القديم) امتحان الدور الأول في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.