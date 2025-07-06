شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر طبق بيض المائدة "30 بيضة " بـ 127 جنيها ، بجانب أيضا توفير السلع الغذائية ، ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين.

على جانب أخر تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر يوليو 2025 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات بمنافذ الشركات التابعة.