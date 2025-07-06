شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس والان مع تفاصيل الخبر

توافد صباح اليوم الأحد 6 يوليو 2025 طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم على مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، استعدادًا لأداء امتحاناتهم في عدد من المواد التخصصية، وذلك ضمن جدول الامتحانات المعتمد لهذا العام.

ويؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ثلاث ساعات، بينما يتجه طلاب شعبة علمي رياضة لأداء امتحان الرياضيات الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) في نفس التوقيت، في حين يدخل طلاب الشعبة الأدبية امتحانهم في مادة علم النفس والاجتماع.

وبدأت الحركة تتزايد تدريجيًا أمام بوابات المدرسة منذ الثامنة صباحًا، حيث وقف الطلاب في طوابير منظمة قبل الدخول إلى اللجان، وسط متابعة مشددة من مسؤولي المدرسة وإدارة الدقي التعليمية، مع استمرار الإجراءات الأمنية والتفتيشية لضمان انضباط العملية الامتحانية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أوضحت أن طلاب النظام القديم يؤدون اليوم امتحانات في ثلاث مواد أساسية حسب كل شعبة، هي: الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمي علوم: ويضم الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة: وتبلغ مدة الامتحان ساعتين، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية: ويشمل 46 سؤالًا (2 مقالي و44 اختيار من متعدد) بإجمالي 60 درجة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المواد غير مدرجة في جدول طلاب النظام الجديد، حيث تم دمج مادة الجيولوجيا داخل مقرر الأحياء، المقرر امتحانه يوم الخميس 10 يوليو المقبل، بينما لم تُدرج مادة علم النفس ضمن جدول النظام الجديد هذا العام.

ومن المنتظر أن تنتهي لجان الامتحان اليوم في الساعة 12 ظهرًا، مع ترقب الأهالي والطلاب لأي ردود فعل حول مستوى الأسئلة.