شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحانى الرياضيات البحتة والجيولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة بالنظام الجديد أداء الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة كمادة من فرع واحد بعد دمج الكتاب، حيث يتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

كما بدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم أداء الامتحان فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلبة شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة بالإضافة إلى كونها أسئلة لا تتضمن إجابات متشابهة.



